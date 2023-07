GUARDA IL VIDEO. MARCIANISE. È iniziata le demolizione della super villa di Pasquale Belforte, fratello dei capi del clan Mazzacane

In calce al nostro breve articolo di premessa, il comunicato stampa ufficiale a firma del procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni

MARCIANISE – Giunge a conclusione, dopo molti anni, la lunga vicenda della super villa di Pasquale Belforte, fratello di Salvatore e Domenico Belforte, capi dell’omonimo clan, anche detto dei Mazzacane, dominatori per decenni del sistema criminale nell’area di Marcianise, ma anche in quella di Caserta capoluogo, San Nicola e comuni vicini.

Questo stabile, divenuto uno dei simboli del potere camorristico di Marcianise, è in via di demolizione da stamattina così come informa una nota, corredata da un contributo video, a firma del procuratore della Repubblica firmata Pierpaolo Bruni, che sottolinea il dato dei costi della demolizione tutti a carico del proprietario, con conseguente risparmio di 180mila euro per le casse dell’Erario.

LA NOTA

Sono in corso nel Comune di Marcianise, le operazioni di abbattimento di una lussuosa villa abusiva nella disponibilità di soggetto contiguo ad organizzazione camorristica.

Tale attività si inquadra nell’ambito di un concertato obiettivo promosso dalla Procura Sammaritana con l’Arma dei Carabinieri territoriale e quella operante presso la sezione di PG finalizzata a demolire immobili (anche) lussuosi illecitamente edificati.

Le operazioni di abbattimento, disposte è avviate dalla Procura, sono state attivate dallo stesso destinatario del provvedimento che si è fatto carico per intero delle spese necessarie, determinando così un risparmio di spesa per l’erario di circa 180.000 euro.

L’avvio delle attività è avvenuto alla presenza dei Carabinieri della locale Compagnia e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Santa Maria Capua Vetere.