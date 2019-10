GUARDA IL VIDEO. “Na Dummeneca a matina”, ecco come cantava Pino Cantone, arrestato ieri. O’ malapelle sognava per suo figlio il successo da neomelodico

TRENTOLA DUCENTA – Il video postato su youtube risale a 10 anni fa, quando Pino Cantone, arrestato ieri mattina, per effetto dell’ordinanza che ha messo in luce le nuove forme attraverso cui il clan dei casalesi si è riorganizzato, aveva solo 20 anni. Si tratta di una produzione rudimentale fatta con comparse che fingendo di essere carabinieri e poliziotti, fanno irruzione nella casa di un boss latitante e lo arrestano al cospetto della moglie e del bambino. Probabilmente, si tratta di una elaborazione autobiografica, visto che nei titoli di apertura e di coda viene indicato chiaramente che la canzone è frutto “di una storia vera“.

E d’altronde, Raffaele Cantone detto ‘o malapelle, padre di Pino Cantone, aspirante cantante neomelodico, latitante lo è stato e poi anche latitante catturato.

A quanto risulta dalle indagini compiute dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Caserta, è stato proprio Raffaele Cantone, cioè il boss, a brigare non poco perchè il figlio potesse diventare un cantante neomelodico affermato. Evidentemente non c’è riuscito per mancanza di talento o per altri motivi. Fatto sta che Pino Cantone, almeno stando all’accusa, formulata dai pubblici ministeri della dda Luigi Landolfi e Vincenzo Ranieri, che ha trovato riscontro nella decisione del gip del tribunale di Napoli Pietro Carola, ha dovuto ripiegare sulla stessa “carriera” di suo padre e di suo zio, quel Francesco Cantone anche lui boss di rilievo ma soprattutto collaboratore di giustizia, risultato molto prezioso soprattutto nella maxi indagine sul Jambo, la cui ordinanza contiene decine e decine di pagine in cui sono impresse proprio le dichiarazioni del citato zio di Pino Cantone.

Per quanto riguarda la valutazione di questo video, vi rimandiamo all’editoriale (CLICCA QUI PER LEGGERE) che trovate comunque, al di la del link, agganciato sotto al titolo di questo articolo.