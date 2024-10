GUARDA LE FOTO. Fiamme nella scuola, 700 bambini evacuati. IL RESOCONTO UFFICIALE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Come raccontato poche ore fa, questa mattina, intorno alle ore 11, un rogo si è verificato all’interno dell’Istituto Compensivo “G. Garibaldi”, in via San Rocco, a Castel Volturno.

La scuola ospita alunni dall’asilo alla terza media, circa settecento, che sono stati evacuati dopo che l’enorme nube nera ha coperto il cielo sopra l’istituto.

Secondo quanto emerso dai primi controlli, a prendere fuoco sarebbe stato il tetto della palestra, interessato da alcuni lavori alla guaina, riscaldata per l’appunto durante le attività di cantiere.

Al momento, il tetto e la palestra sono stati sequestrati per indagini dei vigili del fuoco.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri, la protezione civile e i vigili urbani, insieme ai genitori preoccupati per la salute dei propri figli.

LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, verso le ore 11:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta in via San Rocco, presso l’istituto comprensivo Garibaldi, nel Comune di Castel Volturno, allertati dalla cittadinanza che vedeva uscire fumo nero e denso dalla scuola. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio localizzato sul tetto della scuola, dove ad andare a fuoco era la guaina bituminosa di impermeabilizzazione del tetto, caratterizzato da lavori di manutenzione. La scuola è stata prontamente evacuata dai bambini , ma nessuno è rimasto ferito. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona.