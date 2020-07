I 20 ARRESTI. Ci ricasca con la cocaina il dirigente del San Nicola Calcio. Il titolare del chiosco-bar della piazza ci metteva i soldi

SAN NICOLA LA STRADA – Gli inquirenti hanno ricostruito il ruolo di ogni indagato all’interno dell’associazione, sgominata stamattina, dedita allo spaccio di droga su due piazze, quella di San Nicola La Strada e quella di San Marco Evangelista: con Orefice e Capuano, rispettivamente promotore dell’associazione e gestore della piazza di San Marco, sono finiti in carcere coloro che si occupavano del coordinamento dell’attivita’ di spaccio e della raccolta del denaro, come Raffaele Solla, dirigente della squadra di calcio di San Nicola la Strada, che distribuiva la droga ai vari pusher, e Marco Luise; quest’ultimo recuperava le somme per l’acquisto di stupefacente con la complicita’ della moglie Immacolata Gargiulo (finita ai domiciliari) e l’intermediazione del cognato Salvatore Marino (carcere).

La droga veniva acquistata presso il 22enne Antonio Scotto (carcere), contiguo al clan Licciardi di Secondigliano. A finanziare gli acquisti degli stupefacenti era il 48enne Francesco Massaro (carcere), titolare di un chiosco-bar nella piazzetta principale di San Nicola La Strada. In carcere e’ stato condotto anche il 32enne Paolo Crisci, che spacciava nella citta’ di Caserta.

Raffaele SOLLA era già stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel febbraio 2018. 13 i grammi di cocaina trovati in quell’occasione, mentre durante la perquisizione domiciliare furono rinvenuti 5 mila euro in contanti.