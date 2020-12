I BOSS DELLA CAMORRA truccati e pettinati da donna. Antonio Iovine, Sandokan e Michele Zagaria in una mostra a Milano

CULTURA: POSTER CON BOSS VESTITI DA DONNA IN MOSTRA A MILANO A MAGGIO

Lo annuncia Klaus Davi

«Realizzati da giovani e talentuosi graphic designer di tutta Italia, i poster dei più grandi boss di Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta saranno esposti a Milano nel mese di maggio 2021». Lo ha annunciato Klaus Davi, presidente onorario dell’Associazione Sostenitori Collaboratori e Testimoni di Giustizia, nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus. Si tratta di 50 ritratti dei più importanti ‘mammasantissima’ del mondo, tra cui Totò Riina, Bernardo Provenzano, Gino Molinetti, Rocco Morabito, Nicola Assisi, Domenico Giorgi, Raffaele Cutolo, Antonio Iovine, Matteo Messina Denaro, Francesco Schiavone, Paolo de Stefano, Gennaro Pulice, Michele Zagaria e tanti altri. Molti di questi manifesti erano già stati affissi in diverse città d’italia come Palermo, Milano, Buccinasco (prov. Milano), Reggio Calabria e altre.

«Ho mandato una formale richiesta a Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, perché trattasi di una forma di anti-mafia ritenuta e qualificata come efficace da un alto magistrato come Sebastiano Ardita, membro del CSM che le ha dedicato un capitolo del suo libro dal titolo “Cosa Nostra S.p.A.”. Sono quindi fiducioso nel fatto che le istituzioni milanesi ci consentiranno di esporre i poster in un’adeguata sede istituzionale», ha aggiunto Klaus Davi.