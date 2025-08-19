I NOMI. Casertani fregano giovane lombardo facendogli pagare oltre mille euro per un’assicurazione auto truffa

CASERTA – Un presunto giro di truffe assicurative arriva in tribunale a Varese con tre persone chiamate a rispondere di frode aggravata. Il pm Lorenzo Dalla Palma ha chiesto il rinvio a giudizio per Marius Mittel (66 anni, rumeno residente a Salerno e attualmente irreperibile), Marcello Paolella (47 anni di Falciano del Massico, oggi in carcere a Santa Maria Capua Vetere) e Anna De Luca (56enne di San Cipriano d’Aversa).

L’inganno, scoperto dopo indagini approfondite, risale al novembre 2018 e ora approderà in aula il 15 settembre 2026 davanti al giudice. I tre, considerati innocenti fino a prova contraria, dovranno difendersi dall’accusa di truffa aggravata in concorso.

Secondo l’accusa, insieme ad altre due donne già coinvolte in un procedimento simile, avrebbero ingannato una giovane di Cunardo, comune del varesotto, facendole firmare falsi contratti assicurativi con compagnie come Groupama ed Helvetia per una Lancia Y. La vittima, convinta di pagare premi regolari, avrebbe versato oltre 1.100 euro su carte Postepay collegate agli imputati.