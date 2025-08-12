I NOMI. Casertani vogliono diventare ricchi con l’oro ma vengono truffati. 5 sotto processo, il capo dell’imbroglio è in fuga

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Promettevano profitti facili e veloci grazie a investimenti in oro e finanza, ma secondo la Procura di Milano si trattava solo di una truffa ben organizzata. Sei persone finiranno a processo il prossimo 3 ottobre nell’aula bunker del carcere di Opera.

La società al centro dell’inchiesta, la Global Group Consulting, attirava clienti con eventi di lusso e false promesse di guadagni elevati, arrivando a chiedere anche contanti e lingotti d’oro. Quasi duemila le persone truffate, con molte segnalazioni arrivate soprattutto dalla provincia di Caserta, tra cui l’area sammaritana-capuana e l’agro aversano.

Molte vittime si sono accorte dell’inganno solo dopo aver perso tutti i risparmi. L’inchiesta ha già portato al sequestro di beni per 23 milioni di euro.

Gli imputati – Giorgio Maria Marone, Moreno Maestra, Valerio Tirelli, Nicola Meneghetti e Giovanna Piera Deledda – sono accusati di aver gestito un sistema che ha ingannato quasi duemila persone in tutta Italia. Uno dei principali sospettati, Samuel Gatto, vertice della Global Group Consulting e artefice della truffa milionaria sui lingotti d’oro, è latitante. Le udienze continueranno il 13 e 27 ottobre. Tutti gli imputati hanno chiesto di accedere a riti alternativi.