I tentacoli dei Belforte sul centro direzionale Vanvitelli, la parola alla difesa

Si avvia al termine il procedimento per le presunte infiltrazioni camorristiche nella realizzazione del complesso.

MARCIANISE Otto condanne e 6 prescrizioni: queste le richieste del pm Luigi Landolfi nel corso della requisitoria di una settimana fa, nel procedimento relativo alle infiltrazioni camorristiche per la costruzione del “Centro direzionale Vanvitelli” di Marcianise. Oggi la parola è passata alla difesa con le proprie arringhe dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del tribunale sammaritano, presieduta da Loredana Di Girolamo. Dopo la prima serie di avvocati, a maggio saranno altri legali della difesa ad esporre le loro tesi.

Sette giorni fa, invece, dicevamo, la Procura che chiesto la condanna per otto persone: otto anni per Gennaro Buonanno; 2 anni per i fratelli Bruno e Claudio Buttone, oggi entrambi collaboratori di giustizia; 8 anni per l’imprenditore Angelo Grillo; 12 anni per Luca Di Fuccia; 8 anni per Luigi Franzese; 12 anni per Pasquale Lombardo, 6 anni per Delia Di Paola. Queste le richieste del pm che accusa gli otto imputati di avere agevolato il clan Belforte. Altro tipo di richiesta, invece per i tecnici del Comune di Marcianise.

Sentenza

di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, con esclusione dell’aggravante della finalità mafiosa, infatti, la richiesta per, per il dirigente comunale