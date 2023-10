I VIDEO CHOC. Ultras del CATANIA bloccano la Variante con furgoni. AGGUATO AI TIFOSI DELLA CASERTANA

CASERTA – Una vergognosa pagina di sedicente sport si è scritta in queste ore a Caserta, al termine del match valido per la sesta giornata di Serie C tra Casertana e Catania, finita 0-4 per i peloritani (QUI LA CRONACA DEL MATCH).

Al termine della partita, infatti, ultras del Catania, quasi tutti con i volti coperti, hanno bloccato via Cappuccini all’imbocco della Variante all’uscita Ospedale.

Un agguato in piena regola. Infatti, sono stati utilizzati con pulmini, fermati di traverso all’imbocco della superstrada per impedire il passaggio delle auto, prese a sprangate sulla carrozzeria.