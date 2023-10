LIVE. CASERTANA-CATANIA 0-1. Chiricò dipinge una magia da centrocampo. Venturi ancora una volta da rivedere. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

19′ CASOLI! ALTA DI POCHISSIMO LA CONCLUSIONE DI TESTA DEL NUMERO 21 SU UN CROSS AL BACIO DI CARRETTA. Reazione Casertana!

15′ Chiricò! Punizione da distanza che sembrava proibitiva ma l’attaccante della squadra siciliana la mette fuori di pochissimo: Sembra non avere tregua la squadra di Cangelosi in questo avvio

12′ Bocic! Giocata formidabile dell’attaccante serbo che semina i due centrali, Proietti con un intervento molto ruvido ma regolare salva la Casertana dal doppio svantaggio. E’ assedio Catania!

7′ CHIRCO’! EUROGOL DA CENTROCAMPO DELL’ESTERNO SICILIANO. Vede Venturi fuori posizione e realizza una magia. Catania in vantaggio

6′ VENTURI! IL PORTIERE CASERTANO SALVA LA PORTA DUE VOLTE, PRIMA SUL TIRO DI DI CARMINE E POI SULLA RIBATTUTA DI MAZZOTTA

4′ Montalto tenta la conclusione al volo sulla punizione di Carretta. Difficile la girata per la punta rossoblù che non finalizza in modo corretto

Al via Casertana-Catania

Le formazioni ufficiali:

Casertana(4-3-3): Venturi; Fabbri,Celiento, Soprano,Calapai; Toscano,Proietti,Casoli; Carretta, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

Catania(4-3-3): Bethers;Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini,Quaini, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Bocic. All. Luca Tabbiani

Dallo stadio Alberto Pinto Alfonso Centore.

Si presenta così la domenica in quel di Caserta, ospite di un match che si può considerare di cartello nonostante le partenze non del tutto brillanti da parte di entrambe le squadre, rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione, entrambe a quattro punti. La Casertana viene da quattro pareggi consecutivi, tre di questi per 1-1. La voglia di trovare la vittoria c’è, ma l’avversario di oggi sarà un cliente scomodo per i padroni del Pinto.

A disposizione di Mister Cangelosi tutta la rosa fatta eccezione per Turchetta, ancora out dopo la botta rimediata a Potenza. Probabile l’inizio di Montalto come 9 di riferimento in attacco, per poi svariare con cambi e tattiche a match in corse come l’allenatore ci ha già abituato in queste prime partite.

Per i siciliani di Mister Tabbiani sono molti gli indisponibili: Livieri, Rapisarda, Rizzo, Ducibkas e Sarao sono costretti ai box, motivazione di un inizio di stagione non al top per una squadra come il Catania. Le pretese della squadra insulana puntano alle posizioni alte della classifica, potendo contare su giocatori ampiamente fuori categoria, come la punta Samuel Di Carmine, con buona esperienza in massima serie dove disputò buone stagioni in termini realizzativi, ma gli alti e bassi di queste prime partite la costringono ad un posizionamento momentaneamente basso.

Alla regia del match Valerio Crezzini della sezione di Siena.