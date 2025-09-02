I VIDEO. GUARDA E ASCOLTA LE PROVE DI LIGABUE che sta cantando dal palco della Reggia

L’interpretazione live di “Cosa vuoi che sia” e di …

CASERTA – Ci scuserà Ligabue, ma le prove sono pubbliche e noi non abbiamo resistito alla tentazione di catturare qualche momento speciale di stralci esclusivi di due brani amatissimi: “Cosa vuoi che sia”, interpretato in parte con chitarra acustica, e “I duri hanno due cuori”. L’artista ha regalato così un’anticipazione unica del concerto, mostrando la sua consueta energia e la capacità di emozionare anche nelle versioni più intime dei brani.

Le prove hanno confermato il livello artistico elevato dello show e l’attenzione ai dettagli con cui Ligabue prepara ogni performance.

È stata un’occasione speciale per avvicinarsi alla musica del cantante, anche solo per qualche istante, prima del grande evento che si preannuncia memorabile.