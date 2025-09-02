I VIDEO. GUARDA E ASCOLTA LE PROVE DI LIGABUE che sta cantando dal palco della Reggia

2 Settembre 2025 - 19:22

L’interpretazione live di “Cosa vuoi che sia” e di …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Ci scuserà Ligabue, ma le prove sono pubbliche e noi non abbiamo resistito alla tentazione di catturare qualche momento speciale di stralci esclusivi di due brani amatissimi: “Cosa vuoi che sia”, interpretato in parte con chitarra acustica, e “I duri hanno due cuori”. L’artista ha regalato così un’anticipazione unica del concerto, mostrando la sua consueta energia e la capacità di emozionare anche nelle versioni più intime dei brani.

Le prove hanno confermato il livello artistico elevato dello show e l’attenzione ai dettagli con cui Ligabue prepara ogni performance.

È stata un’occasione speciale per avvicinarsi alla musica del cantante, anche solo per qualche istante, prima del grande evento che si preannuncia memorabile.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino