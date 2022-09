Il ritrovamento questo pomeriggio

CASAPULLA – Si chiamava G.S., 65 anni, l’uomo che questo pomeriggio √® stato trovato privo di vita in un fabbricato abbandonato in via San Giovanni a Casapulla. L’uomo, di professione imprenditore, era molto conosciuto in paese in quanto svolgeva un’attivit√† nell’ambito della pubblica illuminazione. Sul luogo della tragedia i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.