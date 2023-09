Il cane perde la strada di casa e quasi viene investito: salvato dalle forze dell’ordine

MACERATA CAMPANIA – È stato salvato dagli agenti di polizia il cane che domenica mattina girava per Macerata Campania e che per poco non è stato investito da alcune auto.

Si tratta di un cane di taglia grande che, come emerso dall’analisi del microchip compiuta dai veterinari dell’Asl di Caserta, è di proprietà di una famiglia di Macerata.

Evidentemente, però, il quadrupede si era perso e, girando per la città alla ricerca di casa, aveva rischiato la morte, inserendosi sulla carreggiata con molte auto di passaggio.

Fortunatamente, i poliziotti hanno calmato il cagnolone, mettendolo in salvo.