Il cantiere della casa diventa base per lo spaccio di “fumo”: arrestato ventenne casertano

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un giovane ragazzo della provincia di Caserta è stato arrestato dai Carabinieri in un’abitazione a San Cipriano d’Aversa. L’operazione, condotta dopo un periodo di osservazione, ha portato al ritrovamento di sostanza stupefacente e materiale di contraffazione.

I militari, avendo maturato sospetti, si sono presentati all’abitazione e, accedendo al piano superiore, ancora in costruzione, hanno trovato il fermato in possesso di un panetto di hashish del peso di 40,22 grammi.

Nel corso della perquisizione è stata inoltre rinvenuta una cassaforte, che è stata aperta con l’assistenza dei Vigili del Fuoco.

All’interno del caveau sono state sequestrate banconote per un totale di 370 euro: 10 banconote da 1 euro, 1 da 50 euro, 6 da 20 euro e 13 da 10 euro. È stato anche trovato un piccolo contatore di banconote.

L’uomo, identificatosi Bruno Spada, ventenne, è stato sottoposto al fermo con l’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria. La convalida del fermo è stata disposta ieri mattina dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Aversa Napoli Nord, alla presenza dell’avvocato del giovane, la legale Mirella Baldascino.