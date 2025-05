IL DRAMMA DELLA STRADA. E’ un’avvocatessa la conducente dell’auto che ha speronato il 22enne di Farina Auto e che ora è gravissimo all’ospedale di CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

La donna è stata denunciata per il momento a piede libero. P.D.B. è stato intubato e trasferito in terapia intensiva. Preoccupa anche una possibile lesione midollare. Tanti messaggi di sostegno e solidarietà alla famiglia

MACERATA CAMPANIA – Emergono nuovi particolari sul drammatico incidente stradale verificatosi ieri mattina a Macerata Campania e che ha coinvolto, purtroppo, un giovane centauro 22enne, dipendente del Gruppo Farina nella sua area di vendita di Agnano, a Napoli.

L’automobilista, che in un primo tempo si era dileguato dopo aver speronato la motocicletta di P.D.B., è stato rintracciato ed identificato.

Si tratta di una donna che svolge la professione di avvocato e che, al momento, è stata denunciata a piede libero, come scritto questa mattina.

Intanto, sono gravi le condizioni del 22enne. P.D.B. è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva, in imminente pericolo di vita. La speranza, per la quale lottano i medici dell’ospedale di Caserta, è che il ragazzo possa farcela. Le lesioni sono varie e gravi e sono andate a peggiorare una pregressa difficoltà cardiaca di cui il giovane già soffriva.