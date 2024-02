IL DRAMMA. Muore improvvisamente la preside del Buonarroti

Il racconto commosso della sua collega Antonella Serpico, preside del Giordani: “Ho parlato con il suo nipotino e…”

CASERTA – Le sue condizioni di salute non erano buone da un po’ di tempo, ma negli ultimi giorni aveva mostrato un significativo miglioramento. Stamattina, improvvisamente, il cuore di Vittoria De Lucia, 60 anni, notissima preside dell’Istituto Buonarroti di Caserta, ha cessato di battere.

La sua collega del Giordani Antonella Serpico racconta, con sgomento, la sua telefonata con il nipotino della De Lucia: “Ci ho parlato. Era in lacrime perché Vittoria stava meglio. Ma improvvisamente, stamattina, mentre ascoltava la santa messa, il suo cuore ha cessato di battere. Se ne è andata – conclude commossa la preside Serpico – con la grazia di nostro Signore”.

Vittoria De Lucia era in servizio al Buonarroti, mostrando passione e abnegazione per il suo lavoro che, in pratica, ha continuato a fare fino all’ultimo.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 16 presso la chiesa di San Nicola Magno in Santa Maria a Vico

