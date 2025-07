Il Liceo Diaz sigla un nuovo protocollo con il Tribunale di S.Maria Capua Vetere e l’Ordine degli Avvocati

Un protocollo che farà avvicinare i giovani alla realtà istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

COMUNICATO STAMPA

Non si ferma l’attività scolastica e infatti, dopo un anno e più di lavoro, contatti, intese da sistemare, incontri al Diaz e al Tribunale, l’avv. Gianmarco Carozza, in accordo con il Preside Suppa ,ha condotto in porto la firma protocollo di Intesa Tra il Tribunale di SMCV con la Presidente del Tribunale dott.ssa Gabriella Casella, l’Ordine Avvocati con la presidente l’ avv. Angela Del Vecchio e il Preside del Diaz ing. Luigi Suppa.

Un protocollo che farà avvicinare i giovani alla realtà istituzionale del Tribunale di SMCV attraverso l’impegno di un magistrato che individuerà la Presidente Casella e l’avv. Carozza Consigliere dell’Ordine con delega alla Formazione.

Già negli ultimi anni, l’ordine presieduto dall’avv. Del Vecchio, ha stabilito con il Diaz un dialogo proficuo a vantaggio degli alunni che hanno avuto modo di conoscere, attraverso fonti autorevoli, non solo la natura delle leggi ma anche l’iter che esse contemplano anche nei confronti del minori.

“Certamente questo è un altro importante tassello dell’impegno per la Legalità che il Diaz persegue, da più di dodici anni, con il Progetto Consapevoli di non discriminare abbiamo attivato anche percorsi di Cittadinanza e Costituzione ancor prima dell’inserimento dell’Educazione Civica come disciplina e – ha affermato Suppa-con questo protocollo sarà attuata un’altra parte importante che, con il protocollo di intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza, già attivo da due anni, aiuterà i nostri ragazzi a crescere e a maturare un consapevole e radicato sentimento di legalità”

La presidente Casella ha tenuto ad evidenziare l’impegno della magistratura del Tribunale, da lei presieduto, per la legalità nella scuola ed ha ricordato la disponibilità dei magistrati della squadra di basket molto vicini al Diaz.

Con grande soddisfazione anche la Presidente del Vecchio ha dichiarato che tornerà con piacere al Diaz con l’avv. Carozza per realizzare percorsi sempre nuovi e avvincenti sulla realtà giuridica e su quanto attiene anche alla responsabilità dei minori.

Una bella mattinata all’insegna del fare e del fare bene per le ragazze ed i ragazzi che solo conoscendo e sperimentando dal vivo determinate situazioni potranno maturare un senso dell’Istituzione e della Legge corretto ed attuale che , mai come in questi giorni di cronache di violenze tra minori, sembra quasi indispensabile.