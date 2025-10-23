IL LUTTO. Mario muore a 47 anni: fissato l’ultimo saluto

I funerali si terranno domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 16:30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista Savignano

AVERSA – Lutto nella comunità normanna per la prematura dipartita, avvenuta nelle scorse ore, di Mario Oliva, 47 anni.

Mario conosciuto da tutti come una persona solare, perbene e profondamente altruista. Amico sincero e disponibile, era considerato “l’amico di tutti” per la sua capacità di donare un sorriso e una parola gentile a chiunque lo incontrasse.

Lascia la mamma Eleonora, i fratelli Salvatore, Milena e Alessandro, e un grande vuoto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e voluto bene.

I funerali si terranno domani alle ore 16:30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista Savignano. L’intera comunità si unirà in un ultimo commosso saluto a un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile con la sua bontà e il suo spirito generoso.