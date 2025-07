IL NOME. AVERSA. 45enne ucciso a colpi di pistola in un casolare

Aggiornamenti della notizia trapelata nel primo pomeriggio odierno. Ionita, senzatetto romeno di 45 anni, è stato ucciso con tre colpi di pistola in un deposito di Viale della Libertà ad Aversa. Il movente è ancora ignoto. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

AVERSA – Si chiamava Catalin Ionita, 45 anni, di origine romena, l’uomo trovato senza vita questo pomeriggio in un deposito di Viale della Libertà.

Come riportato in un nostro precedente articolo (CLICCA E LEGGI) il 45enne è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 13, in un casolare nei pressi di un negozio.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso.

Catalin Ionita era un senzatetto, senza un lavoro fisso né una dimora, noto ad alcuni residenti della zona che lo avevano visto più volte aggirarsi nei dintorni. Il corpo è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale per l’autopsia.Il movente del delitto resta ancora oscuro: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal regolamento di conti all’omicidio per futili motivi.

L’intera zona è stata transennata per i rilievi della scientifica, mentre si cercano eventuali testimoni e sono in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.