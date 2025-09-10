IL NOME. AVERSA. Non si ferma all’alt scatta l’inseguimento: bloccato nel “Bronx” con la droga nello zaino, ARRESTATO 19enne

Il giovane viaggiava a bordo di una Honda SH senza patente

AVERSA – Pomeriggio movimentato nelle palazzine di San Lorenzo note come “Bronx”, ad Aversa dove la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari. Durante le verifiche, gli agenti della volante hanno intercettato Zofiko Vincenzo, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, mentre percorreva la strada a bordo di un motociclo Honda SH senza patente.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato la fuga, ma dopo un inseguimento è stato bloccato. Durante la corsa ha perso il controllo del mezzo, urtando sia contro la volante che contro un’auto parcheggiata. Nell’impatto ha riportato una ferita alla mano, senza gravi conseguenze, ed è stato soccorso da un’ambulanza.

Dalla perquisizione è emerso che nello zaino trasportava 7 stecche di hashish, subito sequestrate. La Polizia Scientifica provvederà alle analisi dello stupefacente.

Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90) e per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima presso il Tribunale di Napoli Nord.