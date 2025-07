IL NOME. AVERSA. Si sente male e chiede aiuto, i vigili del fuoco sfondano la porta e lo trovano morto

L’uomo ha contattato telefonicamente una parente ma la telefonata si è interrotta bruscamente allertando la donna che ha richiesto l’intervento dei soccorritori

AVERSA – Tragedia questa notte in un’abitazione situata in via Filippo Saporito. Poco dopo la mezzanotte, Domenico D.B., 74 anni, è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento.



A lanciare l’allarme è stato un familiare, preoccupato dopo aver ricevuto una telefonata dall’uomo che lamentava i primi sintomi di un malore. La conversazione si è però interrotta bruscamente, facendo temere il peggio.

Immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che si sono recati sul posto per aprire la porta dell’appartamento, dato che l’anziano viveva da solo e non rispondeva né al telefono né al citofono. Una volta entrati, i soccorritori hanno purtroppo trovato l’uomo a terra, ormai privo di vita.

La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità.