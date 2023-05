IL NOME. CASERTA. Schianto violento a due passi dall’Inps. Ecco chi è il ventenne arrestato

CASERTA – Si chiama Davide Vincivalle il 23enne originario di Santa Maria Capua Vetere che nella giornata di venerdì 19 maggio si è reso protagonista di un violento schianto su via San Nicola, a Caserta, a qualche centinaio di metri dalla sede dell’Inps in località San Benedetto. Il ragazzo, sprovvisto di patente, per fuggire ad un posto di blocco dei carabinieri, ha finito la sua corsa con l’auto contro un muro

Come raccontato nelle scorse ore, il giudice Compagnone del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto del 23enne, disponendo nei confronti di questo la misura restrittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana.

Denunciato, invece, N.C. il 20enne che si trovava in auto con lui attualmente ricoverato all’ospedale civile di Caserta per le gravi ferite riportate agli arti superiori e inferiori.