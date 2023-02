IL NOME E LA FOTO. Operaio 49enne trovato cadavere: disposta l’autopsia

Il cadavere del 49enne, fratello dell’ex pentito di camorra, è stato ritrovato questa mattina a bordo di un’auto

SAN FELICE A CANCELLO – Dolore e incredulità tra gli abitanti di San Felice a Cancello per la prematura dipartita di Alfonso D’Addio, detto Massimo, ritrovato, questa mattina, privo di vita, a bordo della sua auto a Brusciano. A strappare l’uomo alla vita e all’affetto dei suoi familiari, sembrerebbe, un malore improvviso. Il 49enne, fratello dell’ex pentito di camorra, Antonio D’Addio, alias ‘o pannazzaro, è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale del Policlinico, per l’esame autoptico. Lascia la moglie, Tiziana, e due figli.