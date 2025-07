IL NOME. Ecco chi è l’uomo che ha sparato tre volte e ucciso un 45enne nel deposito

AVERSA – Un sessantenne, italiano, di Aversa. Si chiama Umberto D. l’uomo che gli agenti della questura di Caserta stanno cercando senza sosta, essendo ritenuto il principale sospettato dell’uccisione di Catalin Ionita.

La vittima, 45 anni, rumeno, era un clochard, non avendo fissa dimora ogni sera cercava il modo di trovare un tetto sopra la testa per dormire e da tempo girava attorno a viale della Libertà, luogo dove si trova il deposito, teatro dell’omicidio.

Il corpo è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale per l’autopsia. Il movente del delitto resta ancora oscuro: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal regolamento di conti all’omicidio per futili motivi.