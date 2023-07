IL NOME. La truffa del carabiniere finisce in una rapina violenta. IN CARCERE 24ENNE CASERTANO

CASTEL VOLTURNO – Nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, un ragazzo è stato fermato dalle forze dell’ordine nei pressi di largo Porta di Mare, nel centro storico di Trani.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo fermato aveva effettuato una rapina ai danni di un privato e avrebbe tentato la fuga. I vicini di casa, allarmati dalle urla e dai rumori, hanno chiamato i Carabinieri.

Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, il ragazzo aveva con se un coltello e una grossa quantità di denaro.

In queste ore è emerso che si tratta di un ventiquattrenne casertano. L’uomo arrestato, infatti, si chiama Domenico Ambra ed è residente a Castel Volturno.

Il ventiquattrenne, insieme ad altri complici, ha rapinato una settantanovenne di Bisceglie.

Il gruppo ha fatto credere alla donna che il figlio e nipote rischiavano l’arresto per una multa di €9.000.

Ambra, fingendosi carabinieri, ha chiesto alla donna di farsi consegnare tutto il denaro e l’oro che aveva a disposizione, consigliando anche che il marito della signora si dirigesse alla locale caserma dei carabinieri. Il colpo stava andando a buon fine quando, improvvisamente, è giunto in casa anche il figlio nella vittima di questa truffa, il quale è stato aggredito e colpito dallo stesso Ambra.

In queste ore il giudice del tribunale di Trani ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per il ventiquattrenne casertano, indagato per lesioni e rapina.