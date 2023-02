IL NOME. Pistola e droga in casa: ai domiciliari 26enne

AVERSA – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Emilio Minio, in sede di giudizio immediato, ha concesso agli arresti domiciliari ad Ivan Ambra, 26enne di Aversa, residente a Castel Volturno, arrestato lo scorso novembre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e armi da fuoco, oltre che per il reato di ricettazione.

Il 26enne fu arrestato insieme alla moglie e nella loro abitazione vennero rinvenuti 44 grammi di cocaina, 292 di hashish e 4 di marijuana, oltre a strumenti per pesare le sostanze.

Venne trovata anche una pistola a salve modificata in modo tale che potesse sparare colpi.