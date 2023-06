IL NOME. Rapina in gioielleria, colpo da 250mila euro: 28enne condannato

Pena decisamente inferiore rispetto a quella presa in primo grado

TRENTOLA DUCENTA – Assalto armato con spari in gioielleria: sconto di pena per Raffaele Erardi, 28 anni di Giugliano. E’ quanto ha stabilito la quarta sezione della Corte d’Appello di Napoli. Il ventottenne rimedia 7 anni e 10 mesi per una rapina pluriaggravata, porto e detenzione di armi, spari in un luogo pubblico, ricettazione, pena inferiore rispetto a quella presa in primo grado quando il gip del tribunale di Napoli Nord gli aveva inflitto 10 anni di reclusione.

Accolte le tesi difensive degli avvocati dell’imputato. Il titolare del negozio si è costituito parte civile. Era il 4 dicembre di due anni fa quando un commando armato composto da sei persone fece irruzione all’interno di una gioielleria e armi in pugno i banditi minacciarono le due dipendenti dell’attività e per vincere la resistenza del titolare invece gli legarono i corsi con delle fascette e lo imbavagliarono con il nastro adesivo.