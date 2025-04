IL NOME. Scala chilometri all’auto prima di venderla, condannato noto concessionario

L’operazione avrebbe, secondo l’accusa, conseguendo un ingiusto profitto

MACERATA CAMPANIA – Condanna a nove mesi in primo grado (con pena sospesa) per Camillo Gravante 42enne di Recale. L’imputato in qualità di gestore di fatto della concessionaria G&D Auto, intestata a Melania Ruotolo, 38enne di Macerata Campania (anche lei a processo, ma è stata assolta), avrebbe scalato i chilometri effettivamente percorsi da una Porsche venduta, nel 2018, a 42mila euro, conseguendo ingiusto profitto a Gravante.



A Gravante e alla Ruotolo venivano contestati anche i reati di contraffazione di atti pubblici e calunnia, ma da

entrambe le accuse sono stati assolti dal giudice Giuseppe Meccariello. Secondo la tesi della Procura, gli imputati avevano contraffatto la carta di circolazione di un’altra Porsche rimuovendo il tagliando di revisione già effettuato nel 2017 con quello eseguito un anno dopo.



Gravante,

da ritenere innocente fino a un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile, è stato recentemente coinvolto anche in un’indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura di S. Maria Capua Vetere, riguardante un presunto giro di fatture false.