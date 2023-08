IL NOME E LA FOTO. Schianto mortale, perde la vita giovane centauro

Il tragico schianto nel primo pomeriggio di oggi

CASALUCE – Emergono dettagli sul tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra San Tammaro e Casaluce. Nel tragico schianto tra una moto e ed un furgone, non tra un’auto ed un furgone come invece avevamo scritto nel nostro primo lancio, ha perso la vita un giovane centauro di soli 19 anni, Alessandro Marino di Casaluce. Il 19enne è deceduto durante il trasporto, in ambulanza, all’ospedale di Aversa. Sul posto gli agenti del commissariato normanno per i rilievi del caso.