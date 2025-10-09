IL NOME. Un fiume di droga in casa. Nuovo arresto dopo l’inseguimento e i domiciliari

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY



MACERATA CAMPANIA – Nuovo blitz per Mattia Larino, 24enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere lo hanno tratto in arresto durante un controllo presso la sua abitazione, dove hanno scoperto un quantitativo di circa 9 grammi tra cocaina e crack, già suddivisi in dosi.

Il giovane, che si trovava già agli arresti domiciliari in seguito a un precedente episodio di spaccio risalente allo scorso giugno, è stato quindi trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. La storia giudiziaria del 24enne era già segnata da un analogo episodio alla fine di giugno, quando era stato bloccato dopo un inseguimento notturno tra i comuni di Portico di Caserta e Capodrise.

In quell’occasione, i militari avevano recuperato dal suo veicolo 28 dosi di crack e 11 di cocaina, oltre a 320 euro in contanti. Le indagini avevano portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti in una camera d’albergo a Giugliano in Campania a lui intestata.

Dopo il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari Maria Pasqualina Gaudiano aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Tuttavia, l’ultimo ritrovamento di droga ha determinato un aggravamento della sua posizione, con il ritorno in cella.