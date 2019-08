Il patrimonio culturale casertano dal cielo

Dopo la vicenda della notte di San Lorenzo, che ha visto alcuni problemi nella gestione del flusso di turisti che volevano passare la serata nel parco della reggia di Caserta, sorge spontanea la necessità di cercare nuove soluzioni per il turismo e per la sua valorizzazione.

In questo settore, infatti, ci sono molti studi e dibattiti che vogliono stimolare un ripensamento negli schemi della tradizionale gestione del turismo, che si è evoluto verso nuove forme e soluzioni, per adattarsi alle esigenze di ognuno. Alcuni esempi, sono la diffusione di termini e classificazioni come turismo sostenibile, responsabile, turismo esperienziale, turismo last minute, turismo low cost. Un insieme di parole che ci indicano le diverse evoluzioni che sta avendo questo fenomeno, la cui crescita è destinata a continuare anche nei prossimi anni.

In questo senso, diventa necessario pensare a nuove soluzioni per il mondo del turismo. Sfruttando le risorse che internet ed il mondo digitale mettono a disposizione, è possibile sostenere forme di escursionismo in grado di promuovere delle esperienze alternative, che possono essere vissute ovunque. Non solo nei luoghi di valore storico, ma anche a casa propria. Ad esempio, usando un drone si potrebbero fare delle riprese scenografiche dall’alto, catturando panorami e scorci che normalmente non sono raggiungibili e visibili ai più. Il tutto, montato in uno o più video da mettere a disposizione su YouTube, e su altre piattaforme online, per renderli accessibili a tutti.

Nel caso di Caserta, i video permetterebbero di avere un nuovo sguardo sul patrimonio artistico e culturale della città, raccontandone la storia, le leggende, e dando la possibilità di vedere da vicino, in ogni dettaglio, i suoi beni. Non solo la Reggia e il suo parco, patrimonio dell’UNESCO dal 1997 insieme all’Acquedotto di Vanvitelli e complesso di San Leucio, ma anche le sue bellezze urbane, come le piazze, i monumenti e le chiese; i suoi siti archeologici ed, infine, i suoi parchi e le sue aree naturali. Uno fra tutti il video documentaristico di Sky Arte che, con i suoi oltre 20 minuti, affascina in tutto per tutto i appassionati di storia e cattura quegli spettatori occasionali che non avevano ancora considerato una visita di persona.

Il patrimonio artistico della città sarebbe così oggetto di una nuova riscoperta. Vedere Caserta, dall’alto, e avere la possibilità di accedere a queste risorse gratuitamente, da casa propria, cambierebbe la maniera di conoscere e di fruire dei beni culturali. Potrebbe essere una soluzione per avvicinare anche i più giovani alla cultura e alla storia del nostro paese, proponendo loro tali nozioni attraverso l’uso di un format e di un linguaggio a cui loro sono più avvezzi, quello video.

L’esperienza digitale dei beni artistici, si integra perfettamente con quella analogica, dando vita a eventi o percorsi interattivi con cui valorizzare visite o guide turistiche nei musei. Immaginiamo di essere turisti che, visitando un bene culturale, possono godere di video e immagini catturate dall’alto, in cui ammirare le bellezze del patrimonio con un nuovo punto di vista. Un punto di vista che può essere integrato anche da aspetti comuni di vita locale, tanto amati dai molti viaggiatori contrari al “mordi e fuggi”: per esempio con un video accelerato che offre uno spaccato della vita casertana, con un linguaggio di comunicazione assolutamente fresco e contemporaneo come i video in time lapse.

Allo stesso modo, YouTube e l’accessibilità dei suoi video permettono anche a chi non può muoversi dalla propria abitazione, come gli anziani o persone diversamente abili, di scoprire le bellezze del mondo, senza doversi spostare, e in totale gratuità.

Le possibilità che provengono dal mondo digitale sono infinite, e possono essere utilizzate anche per valorizzare il patrimonio culturale del nostro paese, dando vita a nuove esperienze e a nuove modalità di vivere il turismo. Un settore che, sempre di più, deve essere arricchito con nuove soluzioni, sia per attrarre e intrattenere i visitatori con modalità e strumenti innovativi, sia per renderlo più sostenibile e alla portata di tutti.