VIDEO E FOTO. Notte di San Lorenzo alla Reggia di CASERTA. Dalle stelle alle stalle: chiusura anticipata dei cancelli e centinaia di turisti restano fuori

CASERTA – Quella che doveva essere una notte di San Lorenzo da passare col naso all’insù in attesa delle stelle cadenti nel Parco della Reggia di Caserta, che per l’occasione aveva istituto il prezzo d’ingresso ad 1€, per qualcuno si è trasformato in un vero incubo. Già alle 19,30, in via Roma, si era formato un fiume di auto che ha paralizzato mezza città e che si dirigeva verso il monumento vanvitelliano. Quando finalmente in molti sono riusciti a parcheggiare, giunti ai piedi del Palazzo Reale, si sono visti chiudere i cancelli davanti agli occhi con un’ora di anticipo rispetto all’orario ufficiale, lasciando centinaia di turisti fuori, nel piazzale antistante il monumento. Uno dei responsabili della manifestazione Notte di San Lorenzo alla Reggia ha raggiunto la folla innervosita e assiepata, tentando di riportare la calma, promettendo anche di organizzare un’altra serata. Un successo di affluenza davvero inaspettato, con più di 1500 presenze, che ha costretto la Soprintendenza a dare l’ordine di chiusura anticipata per motivi di sicurezza.

Un’altra figura barbina, da mettere in bacheca, tra quelle di questa città.