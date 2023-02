Il prestito da mille euro si trasforma in un incubo. Picchiato nel bar con uno sgabello. LA CONDANNA

La corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

MARCIANISE – È stato condannato a tre anni di reclusione un sessantenne di Marcianise. La Corte di Appello di Napoli ha, infatti, confermato la condanna in primo grado nei suoi confronti.

L’uomo potrà, nel caso, ricorrere in Cassazione, ultimo grado di giudizio della giustizia.

I SOLDI E LA VIOLENZA NEL BAR

Il sessantenne marcianisano è stato accusato di aver preteso tassi di interesse altissimi, dopo aver concesso un prestito da 1400 euro alla sua vittima.

Arrivò, infatti, a chiedere oltre €5000 complessivi.

Un caso di usura che sì trasformò anche in un atto di violenza quando il sessantenne, resosi conto che la sua vittima non poteva più pagare, colpì alla testa con uno sgabello l’uomo, mentre si trovavano in un bar della frazione Musicile di Portico di Caserta.