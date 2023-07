Il presunto ammanco tra 600mila e 1milione di euro intascato dalla direttrice delle Poste. Dopo il suo arresto, setacciati i conti del suo ex marito marcianisano

Sono stati i finanzieri della Compagnia di Capua a dare esecuzione di un provvedimento di perquisizione, firmato dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta del pubblico ministero Daniela Pannone

MARCIANISE (g.g.) – Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Pannone, oltre ad aver chiesto e ottenuto l’arresto, con reclusione domiciliare, della direttrice dell’ufficio postale di San Tammaro Giustina Giordano, residente nella frazione di Sala di Caserta, ha chiesto e ugualmente ottenuto un provvedimento del gip, che ha ordinato la perquisizione dell’abitazione e di tutti gli altri luoghi in cui potessero risultare reperibili attrezzature, dispositivi informatici, telefoni cellulari e altri documenti personali nella disponibilità di Pasquale Piccolo, 68 anni di Marcianise, ex marito della Giordano. A quanto ci risulta, a conclusione della perquisizione, gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Capua avrebbero concentrato la loro attenzione soprattutto sulle carte di credito, sui bancomat e forse postamat di cui Piccolo è titolare.

Nei confronti di Pasquale Piccolo, difeso dall’avvocato Dezio Ferraro, risulta indagato per il reato di riciclaggio ai sensi dell’articolo 648 bis del c.p. E allora si capisce che gli inquirenti ritengono che possa essere stato lui, in tutto o in parte, a distribuire su conti correnti tradizionali o di nuova generazione, sui libretti postali, su altri strumenti di accumulo del risparmio, le somme che, sempre secondo la Procura, la sua ex moglie avrebbe sottratto a Poste italiane: 600mila euro sicure, ovviamente sempre secondo la formulazione dell’accusa, con la possibilità che questa cifra possa essere lievitata fino a 1milione di euro.

Non consociamo l’esito dei controlli sui conti di Pasquale Piccolo che, stando alle informazioni da noi ricevute, sarebbe realmente separato dall’ex moglie, visto che entrambi avrebbero una nuova compagna e un nuovo compagno.

Naturalmente continueremo a seguire questa vicenda.