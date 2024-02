Il progresso dei trapianti e la necessità della donazione di organi: importante convegno al Novotel

Saranno presenti i massimi specialisti del campo medico.

CASERTA (pm) – Venerdì prossimo 1 marzo, dalle 16.00 alle 20.00, presso il Novotel di Caserta si terrà un importante convegno sul rilevantissimo tema della donazione d’organi e sugli stili di vita nel pre e post trapianto (in basso la locandina con i dettagli dell’evento). E non a caso abbiamo fatto uso di un superlativo poiché, va da sé, non ci può essere trapianto di organo se non c’è donazione.

L’appuntamento, che vedrà riuniti i massimi specialisti del territorio sia in campo medico che in quello del volontariato di settore, giunge quanto mai opportuno per fare un punto della situazione nella nostra provincia, dopo gli espianti da tre donatori che sono stati recentemente eseguiti lo scorso 17 gennaio presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca ed il 16 febbraio all’ospedale di Caserta , in sensibile e promettente aumento rispetto al passato.

Da sinistra, le d.sse Pascale e Focareta

dell’ospedale di Caserta

Il presidente Franco Martino dell’AITF casertana, l’Associazione Italiana Trapiantati di Organi tra le promotrici del convegno, sentito dal nostro giornale, così ha motivato l’incontro: “L’iniziativa, che non riguarda soltanto le persone che hanno subito un trapianto, mira alla diffusione di un messaggio di sensibilizzazione sulla nota criticità che si registra nella nostra città e provincia, in merito alla carenza di donatori di organi e tessuti per il trapianto salvavita”.

“Giova ribadire – continua il presidente– che nonostante gli immani sforzi che anche il mio sodalizio pone in essere quotidianamente, nell’affiancare il noto contributo offerto dalla, meglio conosciuta come “UNA SCELTA IN COMUNE”, che permette ai cittadini di esprimere la propria volontà sul consenso o diniego a donare gli organi all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità, non si riesce a risalire la china, rispetto alle altre realtà territoriali. Alla data del 21 febbraio 2024, infatti, risultano registrateespressioni di volontà sulla carta d’identità; di cui appena. Mentre l’intera provincia casertana arrivadi consensi, rispetto alle altre provincie della Campania che registrano una percentualeAppare evidente che occorre fare ancora di più”.

Il convegno, sotto la responsabilità scientifica del dr. Guido Piai, stimato epatologo già in servizio all’ospedale di Caserta e precursore di questa ardua branca medica, vedrà in particolare la presenza del prof. Antonio Corcione – Direttore del Centro Regionale Trapianti Campania, del dott. Walter Milano della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare per la Campania, del prof Gianni Vennarecci – Direttore del Centro Trapianti di Fegato dell’Ospedale Cardarelli, della d.ssa Rosaria Focareta e della d.ssa Carmen Pascale, rispettivamente Responsabile dell’Unità di Epatologia–Satte e Responsabile dell’Assistenza Trapiantati di Rene, entrambe dell’ospedale di Caserta.