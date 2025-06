Il rettore della Vanvitelli Gianfranco Nicoletti nominato dal ministro Schillaci nuovo componente del Consiglio superiore di Sanità

Il decreto firmato dal titolare del dicastero della Salute giovedì scorso. Nicoletti resterà in carica per i prossimi tre anni

CASERTA (g.g.) – Un riconoscimento chiaro, netto, importante, per il professore e per l’uomo. Un riconoscimento parimenti nitido per il rettore e, conseguentemente, per l’ateneo che dirige e sviluppa ogni giorno.

La nomina, decretata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, a nuovo componente del Consiglio Superiore di Sanità di Gianfranco Nicoletti, rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, che è anche l’ università di Caserta e della sua provincia costituisce un segno di altissima legittimazione accademica per la nostra massima istituzione culturale e per il. suo dipartimento di Medicina che ne rappresenta il nerbo, l’asse principale, anche se non esclusivo. .

Nicoletti è fra i trenta nuovi componenti dell’organo autirevolissimo a cui il ministro della Salute si rapporta costantemente per definire le linee della sua attività.



Del Consiglio Superiore di Sanità si è parlato tanto ai tempi del Covid quando, in più di un’occasione, ha dovuto dipanare contrasti, restituendo univocita’ alla linea incerta che non sempre ha aiutato il ministro di allora, interpretata dagli organismi consulti i più ristretti, a partire dall’Istituto superiore di Sanità.



L’auspicio è che il conferimento al rettore Gianfranco Nicoletti di questa prestigiosa carica possa essere utile ad un ulteriore sviluppo dell’Università Vanvitelli.