CASERTA – Comincia a dipanarsi il velo di riserbo sul terribile omicidio avvenuto, subito dopo mezzogiorno, in Corso Trieste. La vittima, Rubina Chirico, aveva 52 anni. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Per quanto riguarda la modalità di uccisione, non si è trattato di un assassinio avvenuto con arma da fuoco, ma con un corpo contundente, il che lascerebbe pensare ad un omicidio di impeto.