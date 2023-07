IL VIDEO. ARENA SPARTACUS FESTIVAL. Buona la prima: pienone tra moto e auto d’epoca, blues e cinema

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grande partecipazione di pubblico alla prima serata dell’Arena Spartacus Festival, la rassegna che si terrà per tutto il mese di luglio nei pressi della anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere.

Come si suol dire, buona la prima per gli organizzatori del festival, che hanno visto tantissime persone avvicinarsi e fermarsi ad ammirare le moto le auto d’epoca presenti in questa prima serata, così come tanti spettatori erano presenti alla proiezione del film Il Sorpasso di Dino Risi e allo spettacolo della Ichnusa Blues Band.

A raccontarci di questa storia, della storia del 2023 di questo ambizioso progetto è stato Enrico Amico, uno dei soci e gestori del ristorante Amico Bio che si trova proprio ai piedi del monumento.

IL PROGRAMMA 2023 E LE FOTO DELLA PRIMA SERATA

Cinema e musica che si confrontano, dialogano e si intersecano tra “Mito, suoni e visioni”. È il programma dell’ottava edizione dell’Arena Spartacus Festival, il Festival delle Arti dello Spettacolo che dal 2015 anima tra cinema, letteratura, musica e teatro le serate estive dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro romano al mondo per dimensioni dopo il Colosseo.

Quest’anno il tema della rassegna che nelle sue prime sette edizioni ha richiamato nell’antica Capua oltre trentamila spettatori, sarà “Jazz Telling” per celebrare in dieci appuntamenti l’unione di storie e immagini di personaggi e protagonisti che hanno raccontato attraverso la musica la loro vita. Un festival della musica jazz che avrà come ‘spalla’ il cinema con un suggestivo allestimento tra palco e grande schermo.

La rassegna è organizzata e prodotta da Radio Zar Zak con la direzione artistica di Donato Cutolo e Maurizio Zarzaca e con il patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, della Direzione regionale dei Musei della Campania, del consorzio Arte’m, della Pro Loco di Santa Maria Capua Vetere e dell’Automobile Club di Caserta.