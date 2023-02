IL VIDEO. AVERSA. Passano la serata in un locale e all’uscita trovano le auto con i vetri spaccati

A denunciare l’accaduto è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli

AVERSA – Sono andati a passare una serata a suon di musica e balli all’Hub ad Aversa ma all’uscita si sono accorti che non è stata poi così piacevole e spensierata. Diverse persone, infatti, hanno ritrovato la propria vettura, parcheggiata nei pressi del locale, in strada, con i vetri mandati in frantumi.

La scena è stata ripresa dai telefonini e postata sulla piattaforma Tik Tok e diversi utenti hanno segnalato il filmato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli specificando come quella zona venga presidiata dai parcheggiatori abusivi.

“C’è bisogno che certe aree isolate, soprattutto di notte, vengano continuamente monitorate e sorvegliate a maggior ragione se esse sono controllate dai parcheggiatori abusivi che con ogni mezzo, ricatti e violenza inclusi, cercano di tenersi ben stretto un mercato molto redditizio. Si deve intervenire senza più indugiare e serve l’approvazione delle nuove norme che stiamo proponendo in parlamento.”–

ha affermato Borrelli.