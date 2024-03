IL VIDEO. Bimbi maltrattati nell’asilo degli orrori, processo in abbreviato per la maestra

Indagini dei carabinieri dopo la denuncia di una mamma

PARETE. Sarà giudicata con rito abbreviato G.C., di Casal di Principe, maestra della scuola paritaria “Il Giardino d’Infanzia” di Parete. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini frequentanti l’asilo.

Stamane l’udienza dinanzi al gup Forte del tribunale di Aversa-Napoli Nord che ha, tra l’altro, ammesso la costituzione dei familiari di tutti gli alunni, non solo quelli che avrebbero subito gli abusi. La prossima udienza si terrà a maggio. Va ricordato che la maestra, sospesa per un anno lo scorso settembre, fu chiamata in causa dopo la denuncia di una mamma, il cui figlio, di soli 3 anni, potrebbe essere tra le piccole vittime. La mamma, tra l’altro, cucì addosso agli abiti del piccolo un registratore.

I carabinieri hanno analizzato immagini come quella presente in calce all’articolo.