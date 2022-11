IL VIDEO. CASERTA. Apre la nuova discoteca e San Leucio va in tilt: parcheggio selvaggio e vigili urbani, come sempre, inesistenti

GUARDA IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO. Piazza della Seta invasa dalle auto, il consigliere di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano: “Non sono affatto contrario allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali anzi, ben vengano, soprattutto se si tratta di San Leucio. Ma le regole vanno rispettate”.

CASERTA Ben vengano le nuove attività commerciali, ben vengano nuovi spazi aggregativi per i più giovani. Ma, quando questi diventano poi un tormento per i residenti e per gli automobilisti, allora è il caso di “metterci mano”. E, anche stavolta, va detto che a metterci mano avrebbero dovuto essere i vigili urbani di Caserta, perché quanto accaduto ieri sera a San Leucio, ha dell’incredibile. Traffico in tilt, automobilisti sull’orlo di una crisi di nervi, auto parcheggiate lungo i marciapiedi ed in piazza della Seta, quasi una sull’altra e questo per l’inaugurazione della nuova discoteca “Setificio”. Il video fa ben capire ciò che è accaduto ieri nel borgo serico.

a spiegarlo ancora meglio, ci pensa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia,. “Non sono affatto contrario allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali anzi, ben vengano, soprattutto se si tratta di San Leucio. Ma le regole vanno rispettate, è impensabile che si parcheggi sopra i marciapiedi, che si invada la piazza che è l’ingresso principale del borgo serico. Spero, e come me tutti i residenti del borgo, che questo non accada più e che sabato prossimo non ci ritroveremo nuovamente invasi dalle automobili”.