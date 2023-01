IL VIDEO. MALTEMPO. Crolla un’ala del cimitero: bare finiscono in un torrente

REGIONALE – Cede ala del cimitero, bare finiscono in un torrente. E’ accaduto a S. Agata dei Goti, in provincia di Benevento. “Quell’ala del cimitero franata – commenta il sindaco di S.Agata dé Goti, Salvatore Riccio – insisteva su un torrente ‘a secco’ che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento”. Le famiglie dei defunti hanno sollecitato interventi urgenti per il recupero delle bare. Richiesto l’intervento della magistratura per accertare eventuali responsabilità degli amministratori e dei tecnici “i quali – a dire dei parenti – sarebbero stati a conoscenza delle condizioni statiche del blocco crollato, perché informati sia da segnalazioni dei cittadini che da parte delle forze politiche di opposizione”.

Una situazione di pericolo segnalata da tempo e nessun provvedimento preso: lo sostengono, in una nota, i gruppi consiliari di S. Agata dei Goti del Pd e del movimento civico “dei Goti” in merito al crollo parziale del cimitero. “Lanostra comunità – si legge nel comunicato – oggi piange i suoi cari. Siamo vicini alle famiglie tutte interessate dal crollo. L’odierno cedimento strutturale di una parte del cimitero del centro cittadino è stato da tempo evidenziato, sollecitato e sono stati chiesti interventi urgenti. Le soluzioni tecniche/amministrative già individuate oltre tre anni fa sono state ‘bocciate e cancellate’ senza che venisse programmata nel contempo una nuova urgente soluzione al problema”. “Non ultimo, ad ottobre scorso – conclude la nota – dopo interrogazioni in merito mai riscontrate avevamo formalizzato anche la richiesta di un Consiglio comunale specifico. Soluzioni individuate, sollecitate ma mai attuate”