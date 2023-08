IL VIDEO E LE FOTO. Brucia mezza provincia: piromani, caldo record e comportamenti sbagliati. Continua la lotta dei vigili del fuoco contro le fiamme

I caschi rossi stanno lavorando unitamente ai di volontari coordinati da un Dos della Regione Campania

MADDALONI/VALLE DI MADDALONI – (pa.sa.) Un grosso incendio di cui vi abbiamo già dato notizie in primo lancio questo pomeriggio- clikka e leggi – ha completamente avvolto il monte San Michele a Maddaloni e in parte del versante su Valle di Maddaloni. Continua incessante il lavoro dei volontari della comunità montana del Matese, della protezione civile, della Sma Campania di San Marco Evangelista, coordinati da un Dos della Regione Campania, unitamente a due elicotteri. A valle, a ridosso delle abitazioni sono invece presenti due squadre dei vigili del fuoco a protezione delle abitazioni della zona. Dietro ogni incendio quasi sempre c’è la mano dell’uomo. Una frase che risiede della mente di chi scrive e che si sveglia ogni qualvolta dobbiamo riportare notizie dei tanti incendi che stanno distruggendo il patrimonio boschivo della nostra provincia. Circa una decina gli interventi nella sola giornata di oggi per i pompieri del Comando Provinciale di Caserta