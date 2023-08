.

MADDALONI – (pa.sa.) Incendio sul monte San Michele a Maddaloni. Le fiamme si estendendo per gran parte della collina. Stando ad alcune segnalazioni la strada che conduce alla chiesa di Santa Margherita sarebbe inibita al traffico. Ancora ignote le cause del rogo, anche se, ancora una volta, non si esclude l’azione dolosa. Sul posto impegnati nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco.