IL VIDEO E LE FOTO. Roghi sulla Panoramica, fiamme minacciano le case. Vigili del fuoco sotto assedio

Incessante il lavoro dei vigili del fuoco impegnati su più fronti al fine di circoscrivere i pericoli e i danni causati dalle fiamme

CASERTA – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta stanno affrontando giorni di intenso lavoro a causa del susseguirsi di numerosi incendi alimentati dalle elevate temperature di questi giorni. Nella giornata di ieri tutte le squadre del Comando provinciale, dei distaccamenti e le squadre specializzate nell’antincendio boschivo (AIB) sono state incessantemente impegnate su molteplici fronti in tutta la provincia.



Le aree più colpite dagli incendi sono state quelle di Castel Volturno, Mondragone e, in particolare, Cellole. Qui, un vasto incendio ha interessato circa cinque ettari di bosco, in un’area intervallata da abitazioni, e ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze sin dalle prime ore del mattino. Per domare le fiamme sono intervenute una squadra AIB dal distaccamento di Mondragone, una squadra dal distaccamento di Teano e persino una squadra dal Comando di Isernia, supportate da tre autobotti. L’incendio è stato fortunatamente circoscritto ed è ora in fase di spegnimento.



Un altro fronte critico si è riacceso lungo la strada Panoramica per Caserta Vecchia, dove le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alla frazione di Mezzano. La situazione ha richiesto l’intervento urgente, oltre che dei Vigili del Fuoco, anche dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Municipale. La preoccupazione tra i residenti è palpabile, con i roghi che lambiscono le case e la vegetazione secca che, purtroppo, alimenta il fuoco con una velocità impressionante.