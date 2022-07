IL VIDEO E LE FOTO. SAN LEUCIO. Cumuli di rifiuti nelle strade del borgo e residenti sequestrati in casa dal traffico. Operai al lavoro per ripulire la fontana di piazza della Seta.

IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO. Doppia interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano sulla voragine in piazza della Seta e sul collettore fognario di via Tescione, via Tenga e Parco Primavera a Tuoro

CASERTA Una doppia interrogazione consiliare, la prima sulla voragine creatasi in piazza della Seta, a San Leucio e, la seconda sui lavori al collettore fognario in via G. Tescione, via P. Tenga e Parco Primavera, nella frazione di Tuoro. I due provvedimenti sono stati protocollati in queste ore dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano che, però, oggi, una piccola, piccolissima soddisfazione, almeno, se l’è tolta. Dopo il suo video-denuncia sulle condizioni della fontana di piazza della Seta (clikka e leggi), infatti, sono finalmente intevenuti gli operai del Comune che hanno svuotato e ripulito la fontana. Evidentemente, davanti a quell’orrore di acqua putrida e immondizia galleggiante, i nostri amministratori hanno pensato di muovere un dito. Uno solo, però. Perché, se ben guardate le foto che pubblichiamo oggi, è chiaro che nel borgo serico il degrado, purtroppo, ha preso il sopravvento. Nelle foto cumuli di immondizia sui muretti e lungo i marcipiedi: e gli scatti risalgono a ieri mattina. Insomma, per un problema che si risolve, mille restano ancora da affrontare.

Tornando alle interrogazioni dell’esponente della minoranza consigliare, Napoletano, la prima, dicevamo, riguarda proprio il borgo di San Leucio. Pasquale Napolentano chiede al sindaco Carlo Marino ed all’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo “se non ritengano opportuno intervenire d’urgenza per risolvere definitivamente la problematica, per restituire alla cittadinanza ed all’utenza la storia e la cultura per cui è vanto nell’intera Nazione”. Per quanto concerne i lavori al collettore fognario in via G. Tescione, via P. Tenga e Parco Primavera, nella frazione di Tuoro, Napoletano scrive che “il manto stradale si palesa collassato all’altezza dei collettori fognari insistenti, in particolare, lungo le vie G. Tescione e P. Tenga, con tombini instabili oltre che rumorosi; sono evidenti gli avvallamenti e gli sprofondamenti del manto stradale; numerose sono state le segnalazioni dei residenti in tal senso, e, in particolare, in relazione alla via G. Tescione, arteria stradale di primaria importanza in quanto servente l’utenza diretta all’Ospecives “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, oltre alla popolazione ivi residente”. Per tali ragioni Napoletano chiede al sindaco ed all’assessore se non ritengano opportuno intervenire per riasfaltare le strade citate e se siano state intraprese azioni amministrative e/o giudiziarie nei confronti della ditta esecutrice dei lavori nonché del Rup del procedimento”.