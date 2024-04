IL VIDEO E LE FOTO. Tentano assalto in una villa: ladri scoperti fanno perdere le loro tracce

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi specializzati in azione presso una villetta privata, per la seconda volta. I balordi sono giunti sul posto a bordo di una vettura di colore scuro, due di loro sono scesi e si sono arrampicati su un albero sulla strada per scavalcare il muro di cinta, ma purtroppo per loro l’abitazione era video sorvegliata dall’istituto Bor, che ha messo in fuga i malviventi. Avvisate le autorità dell’accaduto.