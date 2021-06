IL VIDEO. Finisce fuori strada e l’auto si ribalta, ex autista in gravi condizioni in ospedale

ALIFE – È attualmente ricoverato in ospedale a Caserta Francesco Carlone, 87enne ex autista in pensione che oggi si è ribaltato con la sua vettura, accartocciatasi dopo l’incidente avvenuto sulla strada Provinciale, nel tratto di strada ricadente nel territorio di Alife.

Come raccontato in un precedente articolo, sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalla vettura. Sul posto anche la polizia e ovviamente il 118, che ha trasportato l’uomo in condizioni gravi presso il nosocomio del Capoluogo. E le immagini che state per vedere le operazioni di estrazione dell’auto finita fuoristrada compiuta con dei mezzi pesanti.