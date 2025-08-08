IL VIDEO-INTERVENTO DI GUARINO. ASL CASERTA. Intoccabili e impuniti. Ecco la truffa della delibera sparita per fregare il DG già nominato Mario Ferrante

Letteralmente scomparsa la numero 433 che non può non essere – e lo dimostriamo – quella della nomina di Mario Ferrante, datata 26 giugno 2025. Poi, il 17 luglio 2025 compare quella della nomina di Antonio Limone. E giusto per non farci mancare nulla, lo scorso 4 agosto De Luca dice che sarà nominato il nuovo direttore dell’Asl Caserta, quando in realtà la delibera di Limone appariva online 15 giorni prima. Un piano perfetto: così facendo hanno impedito a Mario Ferrante di presentare ricorso al Tar
