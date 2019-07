IL VIDEO. “La mia bambina ha bisogno di un trapianto.” L’appello dell’avvocato Michele Bisceglia

Gepostet von Michele Bisceglia am Sonntag, 23. Juni 2019

CASERTA – E’ partita una vera e propria gara di solidarietà per salvare la piccola Diana: il suo papà, l’avvocato di Napoli Michele Bisceglia, ha lanciato un appello, anche al popolo delle Universiadi, attraverso il video che pubblichiamo sopra, per trovare un donatore compatibile con il midollo della figlia e guarirla così dalla sindrome immunodepressiva che l’ha colpita.

Sabato prossimo, 6 luglio, a Napoli, in Piazzale Tecchio, verranno allestiti dei gazebo dall’Admo, Associazione donatori di midollo osseo, per il prelievo di tamponi salivali. Chiunque può partecipare.

La piccola Diana, nello scorso autunno, è stata ricoverata prima a Napoli, poi a Roma. Le è stata diagnosticata la aplasia midollare di grado severo, che colpisce 2 persone su 1 milione. Era stata anche trovata una donatrice per lei ma all’ultimo minuto, la donna ha rinunciato all’espianto.

I genitori di Diana, Michele e Rossella, vogliono rassicurare i donatori: “Il trapianto non è doloroso e neanche invasivo. Con pochi giorni di impegno il donatore che speriamo di trovare per noi o per altri piccoli ammalati che conosciamo con la stessa sindrome salverà la vita di un bambino, una vittoria da medaglia d’oro”.

Ascoltiamo tutti l’appello del papà di Diana e cerchiamo di aiutare questa piccolina.